Bardi si congratula con professor Yunus, Premio Nobel per la Pace ed amico della Basilicata. Le sue parole

“Desidero esprimere le mie calorose congratulazioni al professor Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace ed amico della Basilicata, che è stato incaricato come Primo ministro ad interim del Bangladesh“.

E’ quanto dichiara il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, che aggiunge:

“Sono sicuro che il prof. Yunus, in un momento così critico e cruciale per il suo Paese, con il suo prestigio internazionale e la sua competenza universalmente riconosciuta, saprà indicare la strada per una transizione pacifica che porti il Bangladesh fuori da una crisi costata tante giovani vite umane.

Esprimo anche l’augurio del governo regionale e della Basilicata tutta per la sua difficile missione e l’auspicio che possa venire presto a ritirare la laurea honoris causa che l’Università degli studi della Basilicata gli ha conferito all’inizio della pandemia e a continuare il proficuo lavoro per la diffusione della sua metodologia di sviluppo, il Social Business, intrapreso con la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata”.