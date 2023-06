Raddoppio della Strada Statale 7 Matera- Ferrandina: “A distanza di un anno, nulla sembra si sia mosso”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli:

“E’ trascorso circa un anno e sembra che la questione sia passata nel dimenticatoio: stiamo parlando del raddoppio della Strada Statale 7 Matera- Ferrandina.

Dopo manifestazioni pubbliche organizzate dai sindacati, insieme a forze politiche, associazioni e sostenute da molte amministrazioni comunali nulla sembra si sia mosso.

Eppure il collegamento chiamato Murgia-Pollino, di cui il tratto Matera Ferrandina rappresenta la parte più trafficata e dunque a più alto rischio, insieme al collegamento Ferrandina-Matera-Gioia del Colle è strategico per la Basilicata tutta.

Non sono state mai chiarite le questioni poste da una mia interrogazione consigliare con la quale chiedevo dove e come fossero state spostate le risorse inizialmente previste per il raddoppio della Statale 7 (by pass di Matera).

Non ci accontentiamo della messa in sicurezza del solo tratto di Miglionico, tra l’altro in forte ritardo.

È importante che la Regione si faccia realmente carico delle esigenze infrastrutturali poste dal territorio evitando dichiarazioni sterili perché è finito il tempo di ingannare i cittadini“.a

