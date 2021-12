Questo Sindaco del materano ancora positivo al COVID: “Non gliela devo dare vinta”! Ecco le sue parole

È dal 6 Dicembre che Salvatore Cosma, Sindaco di Tursi (MT) è in quarantena per essere entrato in contatto stretto con una persona positiva al virus.

Dopo qualche giorno il risultato del tampone è risultato positivo anche per lui.

Ora il sindaco aggiorna i concittadini sulla situazione relativa alla sua condizione:

“Sto benissimo… Zero sintomi… Ma lui, la bestia, non è andato ancora via dal mio corpo.

Sono risultato nuovamente Positivo.

Non mollo di un centimetro.

Fede e Pazienza.

Arriveranno giorni migliori.

Non gliela devo dare vinta”.

Nel frattempo approfittiamo per unirci al coro di auguri di una pronta guarigione.a

