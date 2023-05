Questo gruppo di fedeli di Montescaglioso porta per le vie cittadine di Napoli la statua in argento di San Rocco! Ecco le foto

Napoli, come quasi tutte le Città del Sud Italia, è un insieme di cultura, colori, bellezza e tradizioni.

Tradizioni, anche religiose, che caratterizzano l’unicità di questo popolo.

Anche quest’anno, su invito di Monsignor De Gregorio Vincenzo Abate del Tesoro di San Gennaro, il gruppo Latori per San Rocco di Montescaglioso ha deciso di partecipare, dopo tre anni di assenza causa Covid, alla processione di San Gennaro portando a spalle per le vie cittadine la statua in argento di San Rocco quale 46°Copatrono di Napoli.

Scrive il primo cittadino di Montescaglioso, Vincenzo Zito:

“Ho voluto esserci anch’io, a testimoniare il grande lavoro portato avanti da questo fantastico e devoto gruppo di latori e suggellare il rapporto che lega la devozione di San Rocco in quasi tutto il Sud Italia.

Ringrazio Monsignor De Gregorio che ha più volte salutato e ricordato i pellegrini di Montescaglioso ed il gruppo Latori per San Rocco per l’ottima organizzazione.

Evviva, evviva, evviva San Rocco!!!”.

Ecco le foto della processione per le vie di Napoli.

