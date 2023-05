Niccolò Fabi a Matera per un concerto che si preannuncia già unico e magico! Ecco i dettagli

Voce e chitarra per un concerto che si preannuncia già unico e magico.

Dal 1997 ad oggi, il cantautore ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa.

Un uomo e un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

L’appuntamento imperdibile è quindi con NICCOLÒ FABI che porta il suo “Solo Tour Estate 2023” a Estati D’Animo.

Il concerto è fissato per il 7 AGOSTO 2023 a MATERA, in una location suggestiva come solo può essere quella di Terrazza Lanfranchi.

Biglietti in vendita su TicketOne.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)