Il Mibact comunica che:

“Sono 44 le città italiane che si sono candidate al titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2021”.

Il titolo di ‘Capitale Italiana della Cultura’, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014, è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato”.

Ecco le candidature regione per regione: