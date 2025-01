Provincia di Matera, il Presidente Mancini: “rileggere Levi significa riflettere sulle nostre radici e sulle sfide per il domani”. I dettagli

Divario Nord-Sud, povertà, emigrazione.

In una parola, la questione meridionale.

Se n’è parlato a Eboli dove il Presidente Francesco Mancini è intervenuto nel corso della XVI Giornata della Questione Meridionale, durante la quale sono state presentate le celebrazioni dell’Anno Leviano, curato dalla Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi, e il Rapporto Svimez 2024.

“Rileggere Levi – ha commentato Mancini – significa riflettere sulle nostre radici e sulle sfide per il domani. Per farlo non dobbiamo dimenticare il ruolo di Grassano e Aliano, dove l’autore di “Cristo si è fermato a Eboli” trascorse il suo confino.

Aliano in particolare, come Matera, conferma che si può ripartire dalle criticità e dalla propria storia per vincere la sfida del futuro, visto che è tra le dieci finaliste per la nomina a capitale italiana della Cultura 2027.

Una sfida, questa, che la Provincia di Matera intende sostenere con tutte le sue energie”.