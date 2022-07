Prorogato il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca! I dettagli

“In risposta alle esigenze espresse dal comparto nazionale pesca che sta subendo gli aumenti del caro-gasolio e alle sollecitazioni della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni il Governo ha recepito un emendamento, sostenuto da Forza Italia, approvando una misura alla Camera, che proroga il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca per il secondo trimestre 2022.

La misura sarà coperta da 23 milioni di euro a beneficio delle imprese italiane della pesca”.

Lo riferisce l’assessore per le Politiche Agricole Francesco Cupparo esprimendo il più vivo ringraziamento al senatore Francesco Battistoni Sottosegretario al Mipaaf, da cui ha avuto notizia, per l’impegno profuso a tutela di un settore che lungo le coste del Metapontino e di Maratea rappresenta un’attività importante per l’economia lucana.

L’assessore ha poi aggiunto:

“Dopo la crisi economica provocata dalla pandemia e la riduzione delle giornate di pesca per alcuni segmenti di flotta, ora la nostra pesca sta subendo aumenti insostenibili del costo del carburante, in conseguenza del conflitto che ha colpito l’Ucraina, con effetti devastanti per il comparto.

È evidente che gli imprenditori ittici non sono più in grado di fronteggiare eventi avversi e che occorre scongiurare uno scenario che sta mettendo in ginocchio la categoria.

La Cpa (Commissione Politiche Agricole) si è schierata dalla parte dei pescatori e delle loro associazioni di categoria condividendo la necessità di impegnare il Governo e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all’accoglimento delle proposte più urgenti, nella convinzione che la celerità dei tempi di risposta e l’individuazione di procedure snelle, veloci ed efficaci costituiscano elementi essenziali per contribuire alla risoluzione delle gravi criticità che interessano il settore”.