Policoro: il Presidente Bardi ha ricevuto il nuovo Sindaco. I dettagli dell’incontro

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato stamattina il nuovo sindaco di Policoro, Enrico Bianco.

Il Governatore ha detto:

“Ringrazio il Sindaco di essere venuto in regione.

Ho fatto i miei più sinceri complimenti a Enrico per il suo successo e abbiamo analizzato le immediate priorità della terza città di Basilicata e immaginato anche la programmazione delle future scelte strategiche di Policoro.

Da parte della regione c’è il massimo sostegno, sia politico che finanziario, perché Policoro è uno dei centri più giovani e dinamici della regione e la crescita della comunità policorese è nell’interesse di tutta la Basilicata”.

Il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco, ha sottolineato:

“Ho chiesto e ottenuto dal presidente Bardi un’attenzione particolare per l’Ospedale di Policoro, soprattutto per fronteggiare le emergenze del periodo estivo, che, come è noto, vede moltiplicare la popolazione a Policoro e quindi anche la domanda di prestazioni sanitarie, in particolar modo al pronto soccorso.

Ne parlerò presto anche con il DG dell’ASM.

Ho infine avuto anche la rassicurazione sul sostegno economico della Regione per quanto riguarda l’ampliamento della zona artigianale, che è una straordinaria opportunità non solo per Policoro ma per tutta la Basilicata.

Ho infine voluto ringraziare l’impegno del Presidente Bardi per l’aeroporto di Pisticci, che sarà uno strumento fondamentale per lo sviluppo del metapontino”.

l Presidente Bardi ha infine garantito la sua presenza a uno dei prossimi consigli comunali di Policoro.

