Pronto a partire il Matera Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più interessanti del Mezzogiorno e del Paese. I dettagli

Il Matera Film Festival, anche quest’anno ha l’obiettivo di confermarsi come uno degli appuntamenti culturali più interessanti del Mezzogiorno e del Paese e, come tale, intende costituire sempre più un’opportunità di dialogo, di interazione sociale con i territori e con la collettività.

Sin dalla sua prima edizione, il Festival si è distinto per la sua attenzione ai nuovi linguaggi, facendo della transmedialità la sua cifra distintiva.

Così facendo, il Festival intende dare spazio a tutte le arti che confinano con quella cinematografica, come la musica, il gaming, il fumetto, la letteratura e le nuove tecnologie.

Il Festival si distingue inoltre per la sua originalità, che emerge già dall’emblematica Balena “Giuliana”, scelta come simbolo del Festival: è il più grande cetaceo del Pleistocene mai scoperto, rinvenuto nel 2006 sulle sponde del Lago di San Giuliano, da cui prende il nome.

Da sempre, la Balena è simbolo di unione tra onirico e reale, fonte di ispirazione per poeti e registi di ogni epoca.

Il manifesto del Matera Film Festival 2024 celebra lo splendore delle ossa dorate della nostra Balena Giuliana, a voler celebrare un lustro di vita.

Questo antico scheletro del Pleistocene, simbolo di inesauribile fantasia, ci ispira nella missione di scoprire e presentare nuovi film e opere audiovisive, che risplenderanno come pepite d’oro.

Il Festival si è dunque fortemente storicizzato, prima grazie agli elementi di novità e originalità del concept e poi segnando la storia del cinema della città di Matera e della Regione Basilicata con partecipazioni storiche come quelle di David Cronenberg, Terry Gilliam e Peter Greenaway (due tra i più importanti cineasti viventi al mondo che non si erano mai incontrati prima nel corso delle loro strabilianti carriere), Patty Jenkins e Robin Wright (ritornate insieme in Italia al Matera Film Festival dopo le riprese di Wonder Woman), Nicola Piovani, Violante Placido, Claudio Santamaria, Giovanna Ralli (ritornata a Matera dopo le riprese del film La Lupa per ricevere il premio alla carriera), Nicola Gratteri e tanti altri.

Alle partecipazioni si sommano importanti collaborazioni come quelle con il Salone internazionale del libro di Torino, Lucca Comics & Games, Rai Fiction, Premio David di Donatello, Ambasciata canadese, Comicon, Sergio bonelli editori, Astorina editori ed altri.

Quest’anno si prevede un festival con un programma ricco e variegato a cui hanno aderito realtà come: Lucca Comics&Games, Rai Fiction, 01 Distribuzione, Amazon, Medusa e altre e ospiti quali Atom Egoyan, Arsinée Khanjian, Ciro De Caro, Henk Rogers, Barbara Ronchi, Maurizio Di Rienzo, Andrea Bellavita e altri.

Ci saranno appuntamenti e proiezioni a cui parteciperanno alcune personalità del settore, tra cui approfondimenti su RAI Fiction; la proiezione del film Taxi Monamour con Ciro De Caro e Rosa Palasciano; l’anteprima nazionale di Egoyan “Seven Veils” con la partecipazione del regista e altri appuntamenti.