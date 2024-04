Progetto di efficientamento energetico per l’abitato di Pisticci: i dettagli

“Un progetto di efficientamento energetico per l’abitato di Pisticci per circa 2 milioni di euro; il collettamento della fogna della zona lidi da 7 a 15 milioni; lavori urgenti alla foce del Cavone e la sistemazione delle acque bianche a Marconia per 1.5 milioni.

Oltre ad un ruolo centrale di Pisticci e di Marconia nel piano di dimensionamento scolastico regionale.

Sono solo alcune delle azioni che il Governo Bardi ha assicurato alla comunità di Pisticci in aggiunta alle altre azioni contenute nel piano di sviluppo e coesione sottoscritto di recente dalla presidente Meloni, dal ministro Fitto e dal presidente Bardi del Valore di circa un miliardo di euro”:

Lo ha detto l’assessore regionale Cosimo Latronico, ricandidato alle prossime elezioni del 21 e 22 aprile.

“Continueremo a lavorare – ha aggiunto Latronico – per dare centralità e forza alla comunità di Pisticci”.