Professore di Ferrandina salva un bimbo caduto dal quarto piano a Bologna! Ecco cosa è successo

Il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, omaggia l’atto coraggioso di un concittadino:

“Con immenso orgoglio e commozione voglio rendere omaggio al professor Francesco Di Lucca, nostro concittadino, residente a Bologna, che grazie al suo straordinario coraggio è riuscito a salvare la vita di un bambino di 18 mesi caduto dal 4°piano.

Un esempio luminoso di altruismo e umanità.

Il suo pronto intervento e la sua competenza, hanno consentito a un piccolo cuore di continuare a battere”.

Il professor Di Lucca intervistato da “La Vita in diretta” su Rai 1 dice:

“Tutti gli adulti dovrebbero frequentare corsi di primo soccorso, perché può accadere a tutti, come è successo a me, di trovarsi in queste situazioni.

Io ho salvato un bambino, per me è questo solo che conta“.

Secondo le prime ricostruzioni dei poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile, intervenuti anche con la Scientifica sul posto, la mamma, incinta di 6 mesi, teneva il piccolo in braccio ed ha accusato un malore mentre stava parlando con alcuni vicini in strada.

Il Sindaco di Ferrandina esprime, a nome di tutta la comunità ferrandinese, la più profonda gratitudine per questo atto di generosità ed eroismo.