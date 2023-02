Problemi di connessione per questa rete: è boom di segnalazioni! Avete lo stesso problema? Ecco cosa sta succedendo

Ancora difficoltà per la rete Internet italiana.

Come fa sapere il Corriere della Sera in dettaglio:

“Dopo il lunghissimo disservizio alle mail di Libero e Virgilio, ora ufficialmente concluso con tanto di promesse di ristori per i clienti colpiti, domenica 5 febbraio è stato il turno di Tim.

La rete dell’ex monopolista ha vissuto problemi in tutta Italia, con migliaia di segnalazioni di disservizi registrate da pagine quali Downdector e assistenza-clienti.it a partire dalle 11 circa di domenica ma poi proseguiti, a macchia di leopardo, nelle ore successive.

Secondo quanto ha reso noto un portavoce dell’azienda, sulla rete Tim «è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale e sono in corso le analisi per la risoluzione del problema.

Il problema ovviamente impatta sul servizio a livello nazionale».

Per Netblock, che monitora il traffico Internet globale, l’Italia è scesa al 26% della sua connettività consueta.

Un dato che, unito alla presenza di problemi di interconnessione internazionale, spiegherebbe la crescita nella segnalazioni di disagi che – secondo i grafici di Downdetector, vedi sotto – nel corso del pomeriggio si sono allargati a molti altri operatori e servizi.

#timdown

Le segnalazioni, condite da diversi tweet tra l’arrabbiato e l’indignato (l’hashtag #TimDown è salito rapidamente al primo post tra i Trending Topics italiani), hanno riguardato l’accesso a Internet da rete fissa di abbonati di Telecom Italia e in alcuni casi anche da mobile.

Come spesso capita il maggior numero di problemi sembra concentrarsi nei maggiori centri urbani, da Milano a Roma, da Torino a Napoli e Bari.

I servizi di customer care di Tim sui social hanno replicato scrivendo: «È in corso un disservizio a livello nazionale che impatta tutti i servizi. Le aree tecniche di competenza stanno effettuando tutte le operatività per il ripristino».

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos, la Polizia Postale avrebbe escluso un attacco hacker, parlando più semplicemente di «problemi tecnici che interessano la rete Internet fissa e non quella mobile» (anche se diverse segnalazioni riguardano proprio i cellulari, in particolare per utenti all’estero in roaming che denunciano di essere tagliati fuori da ogni connessione mobile)”.

