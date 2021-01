Problemi alla linea telefonica in questo Comune del materano: “situazione vergognosa”

“È dalla sera del 1 Gennaio che nel territorio cittadino si registrano gravi problemi sulla rete mobile in particolare sul fornitore Vodafone”.

E’ quanto fa sapere Salvatore Cosma, Sindaco di Tursi (MT), che prosegue:

“Quasi 48 ore in cui nessuno è stato in grado di risolvere la questione nonostante i numerosi solleciti che anche il sottoscritto ha mosso per segnalare questa vergognosa situazione.

Il territorio della mia città non è tristemente nuovo a questo tipo di disservizio e mi auguro che oltre alla consueta riparazione, venga fatto anche un potenziamento della rete vista anche la necessità di bambini e ragazzi di usufruire di un servizio ottimale per espletare la didattica a distanza in questi giorni.

Mi auguro che non trascorra altro tempo per poter ripristinare quanto accaduto riservandomi di adottare procedure ancora più incisive verso gli organi competenti per poter tutelare i diritti della mia gente e della mia città”.

