Potenziamento della linea Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia: chieste iniziative a livello europeo! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’ On. materano di Forza Italia Gianluca Rospi che, dopo il sì della Commissione Trasporti della Camera dei deputati a una risoluzione sul tema, chiede al Governo di intraprendere iniziative a livello europeo per il potenziamento dell’Alta Velocità/Alta Capacità della direttrice ferroviaria Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, per il collegamento tra la costa ionica e la dorsale tirrenica rientrante nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo delle reti Ten-T.

Spiega Rospi:

“In un’ottica di sviluppo infrastrutturale complessivo del Mezzogiorno, sono già previsti nuovi collegamenti tra Battipaglia, Potenza e Metaponto e il potenziamento della Taranto – Metaponto – Sibari – Paola oltre che della Sibari – Catanzaro – Reggio Calabria, tutti inseriti tra le priorità per il potenziamento della rete ferroviaria.

Questi interventi est-ovest si sommano a quelli nord-sud, come il completamento dell’Alta Velocità sulla linea Adriatica che si innesterebbe su una direttrice ferroviaria per la quale sono già previsti cinque miliardi di euro di investimenti per il raddoppio della tratta Termoli-Lesina e per la velocizzazione della linea da Bologna sino a Lecce”.

L’onorevole Gianluca Rospi, 42 anni, deputato di Forza Italia, è ingegnere, dottore di ricerca in architettura, costruzione e strutture.

Autore e relatore del ‘Decreto Genova’, è stato in passato presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Matera.a

