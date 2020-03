Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, con un post pubblico fa sapere:

“Ho chiesto un immediato intervento delle forze dell’ordine per prendere le generalità ed applicare immediate sanzioni a questi incoscienti che non hanno ancora capito che DOBBIAMO STARE A CASA!

STRAFOTTENTI E INCOSCIENTI, PER VOI E PER GLI ALTRI!”.

Questa la foto postata.