Policoro: una competizione amichevole tra barman per ricordare Enzo Gallitelli, scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale. Ecco i dettagli

Ritorna dopo ben 4 anni di pausa UN COCKTAIL PER LA VITA, la friendly barman competition organizzata dall’Associazione Enzo Gallitelli ‘Vivere a Colori’ in ricordo di Enzo Gallitelli.

Scrive così l’associazione:

“Siamo felicissimi di annunciare il ritorno di questo evento che si svolgerà il prossimo 31 Luglio 2023 sul lungomare di Policoro ospiti della struttura La Playa Lounge Club.

Un Cocktail per la Vita raggiunge quest’anno la IV° edizione e, se la formula di partecipazione e le regole restano sostanzialmente le stesse, molte saranno le novità che attendono i 10 finalisti sul lungomare di Policoro.

In primis il giorno: abbiamo volutamente scelto il Lunedì, giorno di pausa per molti barman, per permettere a molti più professionisti di partecipare.

Altra grande novità di quest’anno il fatto che oltre all’evento serale, i 10 finalisti saranno coinvolti nel corso della mattinata del 31 Luglio in una serie di iniziative di team building per scaricare un po’ di tensione prima della performance serale.

Infine: un ricordo ed un attestato di partecipazione per tutti.

Un Cocktail per la Vita è un evento dedicato a barman professionisti che si distingue da tutte le altre competition perché vuole veicolare un messaggio positivo in ricordo di Enzo.

Durante la serata ciascun barman avrà a disposizione 5 minuti per preparare e presentare al pubblico il proprio cocktail inedito davanti alla Giuria che assegnerà, per ciascuno, un punteggio che concorrerà a stilare la classifica finale.

La prima fase di selezione in cui i partecipanti sono invitati ad inviare via email la loro ricetta completa di foto terminerà il giorno 3 Luglio 2023, mentre la fase finale della competition si terrà a Policoro il 31 Luglio a partire dalle ore 19.00 presso La Playa Lounge Club.

La giuria di questa quarta edizione sarà composta dai tre professionisti di settore:

Paolo D’Amore,

Loris Prisciano,

Marco Sdrubolini.

I premi in palio che si contenderanno i 10 finalisti sono:

1° classificato:

Viaggio in aereo A/R in Scozia con ingresso, tasting dei prodotti e visita alla distilleria Glengoyne Distillery la cui sede è a Dumgoyne, a nord di Glasgow;

2° classificato:

Voucher del valore di 200€ per acquisto di un grembiule personalizzato presso https://msbartrends.com/;

3° classificato:

Kit attrezzatura per i barman.

Ricordiamo che il termine ultimo di consegna delle vostre ricette è il 3 Luglio 2023.

Per tutti, appuntamento a Policoro il 31 Luglio a partire dalle ore 19.00 presso La Playa Lounge Club per passare insieme una serata magica in ricordo di Enzo”.

L’Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” è stata fondata il 30 Settembre 2016 con lo scopo di svolgere attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel ricordo di Enzo Gallitelli, scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale.

Ecco la locandina della competizione lanciata a tutti i barman.

