Policoro: tutto pronto per l’inaugurazione della mostra dei Disegni degli Alunni dell’Istituto Comprensivo 1 “L. Milani”. I dettagli

Si terrà Lunedì 12 Maggio 2025 alle ore 17.00 presso i CASALINI – POLICORO l’inaugurazione della Mostra dei Disegni degli Alunni dell’Istituto Comprensivo 1 “L. Milani” di Policoro.

La mostra è inserita in un progetto che valorizza l’unicità di ogni studente attraverso l’arte: ogni disegno vi è un’espressione autentica della loro interiorità, arricchito – in alcune classi – anche da haiku poetici.

In un’epoca in cui i ragazzi sono sempre più immersi nel mondo virtuale, con un telefono in mano fin da piccoli, questa mostra rappresenta per loro un’occasione concreta per rientrare in contatto con la realtà, attraverso il gesto manuale, l’osservazione e l’ascolto di sé.

Pensiamo che la Vostra presenza sarebbe un’occasione preziosa per dare voce alle nuove generazioni, valorizzando il lavoro della scuola intesa anche come un luogo di vera espressione creativa.

La mostra sarà Aperta fino al 18 Maggio.