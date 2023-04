Policoro si tinge di blu per porre l’attenzione sul rispetto dei diritti delle persone autistiche. L’iniziativa

Domenica 2 aprile 2023, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’autismo, Policoro si tinge di blu in due suoi luoghi simboli, Piazza Eraclea e Palazzo d’Ercole, partecipando all’evento con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’autismo e promuovere l’inclusione e la comprensione.

La giornata è un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente.

La ricorrenza pone sotto l’attenzione di tutti il rispetto dei diritti delle persone nello spettro autistico.

La giornata mondiale dell’autismo promuove la ricerca e la diagnosi contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime le persone autistiche e le loro famiglie.

