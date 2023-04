Lega: “stiamo lavorando per consolidare la nostra presenza nel materano”. Queste le ultime notizie

“Stiamo registrando, nelle ultime settimane, nuove adesioni al nostro partito per un progetto politico fatto di concretezza e idee chiare per lo sviluppo del territorio.

Da ultimi, la consigliera comunale di Venosa, Antonella Fatone, e imprenditori, professionisti e membri del modo sociale delle aree del potentino, del Vulture, dell’Alto Bradano e del lagonegrese”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, e il segretario provinciale di Potenza della Lega, Stefania Polese.

Affermano Pepe e Polese:

“Stiamo inoltre lavorando per consolidare la nostra presenza nel materano dove è stato nominato il commissario provinciale Vincenzo Zito.

Erigere la struttura di un partito dalle fondamenta è un compito arduo, che richiede tempo e impegno costante.

Ci stiamo riuscendo in virtù di una collaborazione strettissima con i nostri rappresentanti presenti nelle istituzioni e negli enti locali, capaci di trasmettere entusiasmo in maniera capillare su tutta la superficie regionale.

La nostra è una compagine che ricerca e consegue risultati tangibili, in contrapposizione ai veti aprioristici dei partiti del no”.

“Nella maggioranza di governo della Regione abbiamo acquisito competenze fondamentali per proseguire il cammino intrapreso pochi anni fa.

I fatti sono più importanti dei proclami militanti.

Saranno i lucani a giudicare il lavoro svolto dal centrodestra e dalla Lega, inserendo nel computo della valutazione le misure a sostegno delle famiglie, della bolletta energetica, dell’imprenditoria e, più in generale, dello sviluppo economico”.

Commenta così il suo ingresso nella Lega la consigliera comunale di Venosa, Antonella Fatone:

“In questa fase politica è ancor più necessario rompere gli indugi e fare la scelta giusta.

Con tale spirito ho deciso di aderire formalmente alla Lega che sta dimostrando a livello nazionale grande responsabilità e concretezza nell’affrontare i problemi che riguardano gli italiani.

A questa Lega di governo che intende rinnovarsi e operare come forza propulsiva e propositiva per Venosa, per la Basilicata e per l’Italia sento di poter dare il mio contributo con la passione e l’umiltà che mi ha sempre contraddistinta”.

