Policoro si prepara ad ospitare una tre giorni di grande volley accogliendo gli atleti di Italia, Macedonia del Nord, Israele e Grecia. Ecco il calendario delle gare

Policoro si prepara ad ospitare una tre giorni di grande volley accogliendo gli atleti di Italia, Macedonia del Nord, Israele e Grecia che arriveranno nel Metapontino per cercare di strappare il pass per il prossimo Campionato europeo Under 18 maschile che si disputerà a Sofia e Plovdiv (Bulgaria).

Queste le parole del Presidente regionale della Fipav, Enzo Santomassimo nella conferenza stampa di presentazione evento:

“Siamo felici di ospitare in Basilicata questa fase di qualificazione che rappresenta un momento di grande attenzione per tutto il nostro sport.

Ringrazio l’Amministrazione comunale e la Gi Elle Volley per aver permesso che questo evento si realizzasse.

Conto sul sostegno della popolazione di Policoro che aspettiamo al Palaercole per festeggiare insieme”.

Un torneo di qualificazione affascinante dunque che prevedrà due gare al giorno, dal 12 al 14 aprile, con il primo incontro fissato alle 16.00 e il secondo alle 19.00, orario che corrisponderà sempre alle gare con l’Italia.

Commenta Mario Liguori, della società sportiva Gi Elle Volley:

“Siamo orgogliosi di aver dato supporto alla Federazione e di partecipare attivamente a questo evento.

Festeggiamo i trent’anni della nostra Associazione con un torneo così importante sperando che sia il primo di una lunga serie”.

Policoro si conferma dunque location ideale per avvenimenti sportivi nazionali.

Dichiara il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco:

“La città cresce e partecipa sempre in maniera entusiasta, appassionandosi ai nostri beniamini, soprattutto quando in programma c’è la Nazionale.

Siamo felici di ospitare per la prima volta l’Italia Under 18 e sono sicuro che anche in questa occasione la comunità risponderà presente nel sostenere gli azzurri.

Con questo grande avvenimento non posso non ricordare Gigi Liguori, indimenticato manager della Pallavolo che ha portato trent’anni fa in questa città questa disciplina, facendo crescere migliaia di ragazzi e appassionandoli al mondo del volley”.

CALENDARIO GARE

VENERDÌ 12 APRILE

16:00 GRECIA – ISRAELE

19:00 ITALIA – MACEDONIA DEL NORD

SABATO 13 APRILE

16:00 ISRAELE – MACEDONIA DEL NORD

19:00 GRECIA – ITALIA

DOMENICA 14 APRILE

16:00 MACEDONIA DEL NORD – GRECIA