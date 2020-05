Policoro, “Rompere le barriere, verso un mondo più inclusivo”: studenti vincono la fase provinciale di questo Premio Nazionale!

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro si è affermato nella fase provinciale del Premio Scuola Digitale.

Alcuni emozionatissimi ragazzi, guidati dalla professoressa Magda Minervini e supportati dal Dirigente Scolastico professoressa Giovanna Tarantino, hanno presentato, giovedì pomeriggio, il Progetto “Incloding” a una giuria di esperti e a una platea di dirigenti, docenti e studenti di altre cinque scuole della provincia di Matera, quattro del capoluogo di provincia e una di Stigliano.

Erano in sei, infatti, le scuole giunte alla fase finale della competizione a livello provinciale.

Alla proclamazione dei vincitori, i ragazzi hanno esultato e non hanno nascosto la commozione assieme ai loro genitori.

La docente Minervini ha dichiarato:

“A loro il grande merito di aver trasmesso un messaggio positivo: si può avere una tecnologia accessibile e ‘umana’; attraverso gli iPad e le straordinarie App di coding e robotica oggi a disposizione, si può ‘imparare facendo’ (learning by doing) e si possono rompere le barriere verso un mondo più inclusivo”.

Il progetto selezionato, infatti, propone l’utilizzo del coding e della retorica nella prospettiva dell’inclusione.

Gli studenti coinvolti hanno utilizzato e progettato le azioni di un piccolo robot per organizzare un simpatico tour virtuale nei luoghi della Basilicata: un virtuoso esempio di come il digitale possa associarsi all’apprendimento disciplinare anche in ottica inclusiva.

La Dirigente Scolastica, Giovanna Tarantino, ha commentato con entusiasmo la vittoria e ha sottolineato come il successo rappresenti “la conferma di un fruttuoso utilizzo dell’organico di potenziamento, che va indirizzato verso obiettivi programmati e strategici”.a

