Policoro: questi studenti a lezione di riciclo con un chimico dell’Università di Bologna! Ecco i dettagli

Giovedì 10 febbraio, ore 10:00: Quanto funziona il riciclo? Cosa si recupera e cosa no?

Ne parla l’esperto Ivano Vassura, chimico dell’Università di Bologna, in collegamento con gli studenti del Liceo Fermi di Policoro.

È un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca.

Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

Ivano Vassura terrà la lezione “Dove va la plastica? Il ciclo di vita dei polimeri artificiali dalla produzione allo smaltimento”.

Quando si parla di plastica bisogna tenere presente che si fa riferimento a un mondo di materiali differenti, per questo sarebbe più corretto usare il termine “plastiche.

Infatti dal petrolio si ottengono tanti polimeri differenti per composizione e quindi anche di diverso impatto sull’ambiente e di diversi usi di riciclo.

Gli involucri dei cracker o delle merendine sono, ad esempio, fatti con un tipo di plastica difficile da riciclare e perciò rende di più se bruciata nei termovalorizzatori.

Le bottiglie di PET o dei flaconi in HDPE, invece, sono perfetti per essere recuperati.

Ivano Vassura dal 2014 è Professore Associato in “Chimica dell’ambiente e dei beni Culturali” presso il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”.

Insegna presso i corsi di laurea dell’Università di Bologna:

-Chimica dell’ambiente;

-Monitoraggio Ambientale;

-Tecnologie e Certificazione ambientale;

-Analisi e Gestione ambientale dei rifiuti.

Ecco altri cenni sulla sua carriera:

Dal 2016 Docente del Master in Materiali Compositi organizzato dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” a Faenza.

Dal 2019 Docente del Master in “Tecnologie chimiche verdi per la produzione materiali da biomasse”, Politecnico di Milano.

Da gennaio 2019 è membro del collegio del Dottorato in “Future Earth, global change and societal challenges” dell’Università di Bologna.

Da giugno 2018 è responsabile dell’Unità Operativa di Sede di Rimini del Dipartimento di Chimica Industriale (Toso Montanari).

Attualmente è coinvolto in ricerche nel campo della determinazione pirolitica di microplastiche nell’ambiente, studio del biochar come ammendante nei suoli e caratterizzazione di biomasse e prodotti di degrado per la valorizzazione energetica e per la produzione di bioplastiche.

