Policoro: questa scuola si attrezza con un’aula super tecnologica per essere al passo con i tempi! Ecco i dettagli

L’istituto Enrico Fermi di Policoro (MT) ha raggiunto un nuovo grande obiettivo: un tassello decisivo del cammino verso il futuro dell’innovazione didattica.

È, infatti, in programma per le ore 10:00 di domani la cerimonia di inaugurazione e benedizione religiosa del nuovo Ambiente di apprendimento innovativo multifunzionale dell’IIS Fermi di Policoro, realizzato con i fondi Miur nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 7.

L’ambiente si caratterizza come un ampio locale polifunzionale in cui si svolgono attività differenziate con occasioni di interazione tra studenti.

E’ suddiviso in aree di apprendimento specifiche:

l’area per il public speaking con leggii e tribunette;

l’area per il coding, con costruzioni della Lego e piccoli robot per la robotica educativa;

un’area per le riprese audiovisive con green screen, impianto luci, videocamere di alta qualità, microfonia, cuffie e un mixer per il podcasting.

Ha spiegato il Dirigente Scolastico Giovanna Tarantino:

“In un solo ambiente avremo studenti che si esercitano nel public speaking e nel debate e possono essere ripresi dai propri compagni impegnati con gli strumenti audiovisivi, studenti al lavoro con il coding (in particolare diversabili, ma non solo), che potranno attivarsi in un ambiente dinamico che integri il loro agire con quello dei compagni e generi per loro socialità anche al di fuori del contesto della classe”.

