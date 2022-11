Policoro, quale futuro per l’Ospedale? Ecco le proposte per rilanciare la Sanità materana

Il 3 Novembre 2022 presso la sala del Consiglio Comunale Città di Policoro si è tenuto un incontro per parlare del Futuro dell’Ospedale di Policoro e della Sanità materana.

Per la Segreteria Fials Matera sono intervenuti:

Giovanni Sciannarella Segretario Fials Matera;

il Segretario Aziendale Marco Bigherati;

il Referente Fials del Metapontino Arena Vincenzo.

Nel suo intervento il Segretario Sciannarella ha ringraziato il Sindaco di Policoro, Avv. Enrico Bianco, per l’invito ed ha ribadito l’importanza che riveste l’ospedale di Policoro per la ASM Basilicata, per i cittadini per il territorio del metapontino e dell’Alto Jonio:

“La Fials Matera risponde sempre positivamente, quando chiamata a partecipare ad iniziative a sostegno della Sanità, del diritto alle cure e di tutti i cittadini e lavoratori, negli anni abbiamo fatto diverse iniziative ( manifestazione settembre 2020 e Maggio 2021) per sensibilizzare l’opinione pubblica, denunciando le criticità della nostra sanità.

Abbiamo portato in sede prefettizia le nostre proposte per rilanciare la nostra sanità.

Tra queste:

convenzione con Università di Bari per avere medici di primo piano, così come accadeva fino a pochi anni fa;

accordi di confine con le regioni limitrofe;

razionalizzazione delle risorse e riorganizzazione urgente dei Reparti e redistribuzione del personale sanitario”.

Per Fials Matera:

“Solo chi conosce bene il territorio e vive quotidianamente le criticità della nostra sanità può parlare e far capire la sofferenza dei lavoratori e dei cittadini che afferiscono alle nostre strutture.

Dagli altri solo teatrini inutili”.

