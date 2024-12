Policoro: presto sarà riaperto questo sottopassaggio. I dettagli

I danni strutturali presenti nel sottopassaggio che collega il centro della città di Policoro con via Lido sono stati valutati con importante celerità dai responsabili ANAS che, dopo un sopralluogo tecnico, hanno disposto la progettazione di messa in sicurezza, analizzando le criticità riscontrate e gli interventi immediati da realizzare per permettere la riapertura.

Come da incontro avuto con il Sindaco Enrico Bianco, che ha richiesto ad ANAS di risolvere al più presto, in sicurezza, la questione, i tecnici hanno stabilito che nel giro di questa settimana il problema verrà risolto con l’apporto di alcune controtravi di ferro che permettano di sostenere le tre campate danneggiate dall’urto avvenuto giovedì a causa di un braccio elevatore presente su un camion.

Un intervento veloce ed importante perché si è osservato che, proprio in coincidenza con i danni avvenuti sotto il manto stradale, sopra non esiste alcun peso derivante dal traffico della complanare della strada statale 106, essendoci soltanto uno spazio intercluso alla circolazione.

Entro il fine settimana dunque avverrà probabilmente la fine dei lavori ed il sottopassaggio sarà riaperto mentre per i lavori definitivi i tempi saranno più lunghi.

Soddisfatto il capogruppo di Impegno Comune, Giuseppe Ferrara che, ringraziando ANAS per la disponibilità ed il tempestivo intervento, ha auspicato che i tempi futuri siano maturi per riaprire prima possibile la strada che dallo Zuccherificio si colleghi alla complanare alle spalle dell’autosalone, passando da via Zuccherificio.

Questo, secondo Ferrara, aiuterebbe la viabilità cittadina a gestire momenti di urgenza e di opportuna rilevanza non congestionando le altre vie che portano alla città.