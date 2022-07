Policoro: presentata la nuova Giunta! Ecco tutte le deleghe assegnate

Pronti ad amministrare la Città.

Il Sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco, ha presentato questa mattina nella sala Consiliare della Casa comunale, la sua Giunta, a poco più di una settimana dalla proclamazione a primo cittadino.

Di seguito le deleghe assegnate:

– PADULA MASSIMILIANO – con deleghe a: “Sviluppo turistico, Marketing territoriale, Cooperazione Territoriale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, Ambiente”.

– SCARCIA MASSIMILIANO – con deleghe a: “Bilancio, Strategie finanziarie e PNRR, Lavori Pubblici, Efficientamento energetico, Grandi eventi sportivi, Cultura”.

– MONTESANO ROSA – con deleghe a: “Agricoltura, Attività produttive, Sviluppo Economico, Associazionismo e Volontariato”.

– MONTANO GIUSEPPE MAURIZIO – con deleghe a: “Patrimonio, Manutenzione, Sport, Scuola, Sicurezza, Arredo e Decoro Urbano”.

– MASTRONARDI CINZIA – “politiche sociali, Democrazia partecipata, pari Opportunità, Sanità, Politiche Giovanili e tutela degli animali”.

A Massimiliano Padula anche la delega di vicesindaco.

Ha dichiarato il sindaco Enrico Bianco rispondendo alle domande dei giornalisti intervenuti:

“Questa è una Giunta nata all’esito del voto elettorale; alcuni di loro hanno già esperienza amministrativa, come Padula e Scarcia.

Saremo subito a lavoro per risolvere le prime questioni, in primis la convocazione del Consilio Comunale per l’approvazione del Bilancio e per essere operativi anche dal punto di vista gestionale e finanziario.

Tra le priorità della città, la manutenzione del lungomare e l’organizzazione del programma estivo, la manutenzione delle scuole e la raccolta differenziata, soprattutto nei mesi caldi dell’estate.

Piccole e grandi cose che andranno di volta in volta ad ampliare l’agenda delle attività che siamo chiamati ad affrontare”.

