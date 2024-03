Ecco i bellissimi lavori realizzati dalle classi terze del linguistico, con la guida del professor Oriolo, per le Giornate del FAI di Primavera.

Commenta l’istituto “Enrico Fermi” di Policoro:

“La tutela dei beni del territorio e la loro comunicazione continuano a essere per noi una priorità, che decliniamo sempre anche in chiave creativa, come in questa occasione”.

Ecco i bellissimi disegni realizzati dagli alunni.