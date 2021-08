Policoro: la piazza più importante sempre più pulita grazie a questa utilissima donazione! I dettagli

L’Associazione “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” il 25 Agosto 2021 ha effettuato la donazione di un raccoglitore per le deiezioni canine al Comune di Policoro.

La donazione, fatta dall’Associazione Enzo Gallitelli al Comune di Policoro e resa possibile grazie alla collaborazione con l’azienda SEDO di Bressanone, è avvenuta alla presenza del sindaco dott. Mascia e dell’assessore Prestera nonché di diversi amici proprietari di cani.

Il raccoglitore per le deiezioni canine include un distributore di sacchetti ed un cestino per i rifiuti con una capacità di circa 30 litri ed è la soluzione ideale per smaltire in modo igienico le deiezioni canine mantenendo pulita la piazza più importante di Policoro: piazza Eraclea.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i proprietari dei cani al rispetto delle basilari norme di salute pubblica e dell’ambiente.

Durante l’evento, inoltre, l’Associazione ha omaggiato tutti i partecipanti proprietari di cani con i sacchetti per raccoglierne gli escrementi.

Commenta Rossana Gallitelli, Vice Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli:

“Siamo felicissimi di questa nuova iniziativa realizzata dalla nostra Associazione nella piazza più importante di Policoro, resa possibile grazie anche alla fattiva collaborazione del Comune ed in particolare dell’assessore dott.ssa Prestera.

Abbiamo iniziato oggi un’opera di sensibilizzazione su questo tema omaggiando tutti i proprietari di cani partecipanti a questo evento con le bustine per raccogliere le deiezioni canine.

Ci auguriamo che nel prossimo futuro altre aree e altre zone della città di Policoro possano essere dotate di questo servizio”.

Conclude l’Associazione “Enzo Gallitelli:

“Nel corso della donazione abbiamo avuto la possibilità di raccogliere anche una dichiarazione del sindaco dott. Mascia che, facendo i complimenti alla nostra Associazione per questa iniziativa, ha voluto anticipare che prossimamente il comune di Policoro verrà dotato di raccoglitori di deiezioni canine negli angoli più importanti della città“.

