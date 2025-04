Il Comune di Policoro informa che, questa sera, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, la Casa Comunale si illuminerà di blu per sensibilizzare la comunità su un disturbo dello sviluppo neurologico.

L’amministrazione comunale invita:

“La Giornata è un’occasione preziosa per invitare tutti ad una riflessione sullo spettro dell’autismo e sulla possibilità di lavorare sull’inclusione, per non lasciare mai soli chi ne viene colpito”.

Ecco la locandina.