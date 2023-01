Policoro, intitolare questo Parco a Filippo Salvi: a soli 36 anni, morì durante un’indagine per cercare di catturare Matteo Messina Denaro. La richiesta

“Un luogo di svago, gioco e di educazione, da intitolare a chi ha perso la vita nel nome della legalità e della lotta alla mafia”.

È questo il messaggio che si intende lanciare con la proposta del consigliere Giuseppe Ferrara, capogruppo consiliare di “Impegno Comune” di Policoro ed approvata da tutta l’amministrazione comunale, di intitolare il nuovo Parco Giochi di via Agrigento, di prossima inaugurazione, a Filippo Salvi, il carabiniere bergamasco del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) che nel 2007, a soli 36 anni, morì in Sicilia durante un’indagine per cercare di catturare Matteo Messina Denaro, il boss arrestato pochi giorni fa dopo ben 30 anni di latitanza.

È proprio al giovane carabiniere Salvi che il colonnello del ROS ha dedicato la cattura del latitante siciliano dando atto del risultato storico per l’Arma e per la lotta alla mafia.

Dichiarano gli amministratori:

“Il segnale che proponiamo di lanciare è quello di lasciare ai bambini e ai ragazzi uno spazio aggregativo con il preciso intento di insegnare loro l’importanza della educazione alla legalità, nel nome di un giovane che per passione si trasferì in Sicilia dal nord e con dedizione collaborò alla ricerca della verità, perdendo persino la vita in maniera accidentale.

Filippo Salvi potrà essere un esempio di civiltà per la futura generazione policorese”.

L’Amministrazione sta lavorando per raggiungere questo importante obiettivo.a

