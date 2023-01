Matera: docenti e famiglie insieme per la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi! Ecco l’iniziativa

Sabato 28 gennaio si è svolta la terza edizione dell’evento “Genitori connessi” presso la scuola secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera.

Si è trattato di un incontro dibattito tra docenti e famiglie per riflettere insieme sul tema della sicurezza dei nostri ragazzi nella navigazione in rete e in particolare sui social.

L’utilizzo del web, attraverso computer, smartphone o tablet è diventato, infatti, sempre più un mezzo di aggregazione, di scambio e di comunicazione tra adolescenti e bambini.

La rete internet è un bel posto, offre tante opportunità, ma richiede la giusta consapevolezza di tutti i pericoli più o meno nascosti al suo interno.

A condurre l’incontro sono state la psicologa di istituto, dr.sa Simona Montemurro, il dirigente scolastico Maria Rosaria Santeramo e i docenti del team digitale Ornella Altamura, Alessandro Dragone, Daniela Martinelli e Saverio Tarasco.

Nella stessa circostanza c’è stata la premiazione di alcuni alunni classificatisi ai primi posti nella competizione internazionale Bebras che mira a promuovere l’informatica e il pensiero computazionale tra gli studenti di tutte le età.

Ecco le foto.

