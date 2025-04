Policoro: in Villa Comunale saranno realizzati un piccolo anfiteatro, un canestro da basket, un tavolo da ping pong, una zona fitness. Questo il progetto

Giungono chiarimenti sui lavori alla Villa Comunale di Policoro.

“Penso sia obbligatorio fare chiarezza su quanto sta accadendo sul piano di riqualificazione della nostra Villa Comunale.

Il progetto, per un costo di 500mila euro, prevede la realizzazione di diverse aree che potranno essere fruibili alla comunità come:

un piccolo anfiteatro dedicato alle letture per i bambini,

un canestro da basket con la sua base,

un tavolo da ping pong,

una zona fitness, per promuovere e incentivare il benessere all’aria aperta.

In più abbiamo previsto altri 170 mila euro che saranno dedicati al nuovo impianto idrico e per ammodernare l’area giochi dei bambini.

Questo il progetto generale.

Ma per fare tutte queste opere, serve prima di tutto, agire nel rispetto della sicurezza: nel progetto di riqualificazione e rigenerazione della Villa, che non è un bosco ma uno spazio che deve essere a disposizione della comunità, è stato definito il taglio di 19 alberi (12 pini, nello specifico) che essendo vecchi e malati rappresentavano un possibile pericolo per i tanti bambini che frequenteranno lo spazio pubblico.

Non è infatti cosa sconosciuta che i pini all’interno della cinta urbana rappresentino a volte un pericolo se il loro stato di salute, definito da uno studio di professionisti, ne certifica il loro abbattimento.

E tutto questo noi lo abbiamo ricevuto e certificato attraverso la relazione di un agronomo.

Ma questo non è tutto: sempre nel progetto (sarebbe bastato leggerlo per evitare polemiche inutili) è prevista la piantumazione di ben 39 nuovi alberi (leccio, prunus, corbezzolo e alberi da frutto come limoni, melo, pero e ciliegio) che andranno a ripopolare l’area, un intervento serio e non uno spot.

Ecco questo il riassunto di quello che stiamo facendo e del piano previsto per la nostra Villa Comunale che dopo anni si rifà il look, togliendosi da dosso quella vegetazione morta e selvaggia che spesso inficiava sulla sua stessa frequentazione: da oltre vent’anni infatti si parlava di alcune zone della stessa come centro di azioni illecite, spesso evidenziata anche dalle Forze dell’ordine.

La Villa, con questo intervento, sarà dunque un’area più sicura (grazie anche alla nuova illuminazione di qualche mese fa), più verde, più accessibile, più adatta ai bisogni dei bambini e dei ragazzi e di chiunque voglia fare sport.

Questa è la nostra missione: avere una visione e fare di tutto per consegnare Policoro ai nostri ragazzi più bella di quando ci siamo insediati.

Se per farlo dovremo abbattere i pericoli, garantendo la sicurezza dei nostri concittadini, ci perdoneranno i romantici, non ci fermeremo.

A lavoro terminato, saremo giudicati”.

Così scrive Massimiliano Scarcia, Assessore al Comune di Policoro per Bilancio, Strategie finanziarie e PNRR, Lavori Pubblici, Efficientamento Energetico, Grandi Eventi Sportivi, Cultura.

Ecco qualche immagine del progetto.