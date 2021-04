Policoro: in questa Pineta ancora “centinaia e centinaia di alberi caduti con l’alluvione del 2019”. La denuncia

Di questa mattina l’annuncio di importanti interventi a Policoro (MT) per la tutela della nostra Pineta.

Così il Vicesindaco Gianluca Marrese:

“Con delibera di giunta n.20 del 01 aprile 2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Policoro ed ALSIA per la progettazione esecutiva relativa al trattamento per la riduzione della presenza della ‘processionaria’ nella Pineta Jonica.

Per la prima volta si presta attenzione alla salvaguardia della nostra pineta ed alla problematica in questione grazie ad un contributo di € 100.000,00 che nel 2018 l’allora assessore all’ambiente della Regione Basilicata Francesco Pietrantuono riconobbe ai comuni della costa del Metapontino su espressa richiesta del comune di Policoro.

Il comune di Policoro è stato individuato come capofila del progetto da tutti i comuni della costa avendo reperito il finanziamento ed approfondito la questione.

Ora l’Alsia presenterà il progetto esecutivo e si procederà con degli interventi in via sperimentale per valutare la possibilità di stabilire una posta nel bilancio regionale per salvaguardare la pineta jonica da questo annoso problema”.

Sollecitati dall’intervento delle istituzioni, ecco quanto richiede un cittadino tramite la nostra Redazione:

“attivarsi affinché la pineta di Policoro venga ripulita dalle centinaia e centinaia di alberi, ormai rinsecchiti, caduti con l’alluvione del 2019“.

