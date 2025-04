Policoro, grande partecipazione per la bellissima manifestazione sullo sport con oltre 3000 ragazzi. I dettagli

Policoro è stata teatro di una bellissima manifestazione sportiva, oltre 3.000 ragazzi, tra alunni e studenti dei due Istituti Comprensivi ed i due Istituti Superiori, sono stati coinvolti in ben 15 aree della città per l’evento dello Sport come promozione ambientale, progetto pilota voluto dalla Fondazione Sport City che ha riconosciuto il merito unico di queste 4 città (compresa Policoro) come espressioni dei valori del movimento.

Il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, ha dichiarato:

“Arriviamo a questi appuntamenti avendo negli ultimi mesi rafforzato l’impegno in rete con tante altre organizzazioni di terzo settore, con le Istituzioni, i Corpi di Polizia, attraverso tante iniziative comuni su temi sociali, economici, ambientali, della pace, dell’istruzione, dei diritti.

Ambiti su cui la Costituzione è messa a dura prova e su cui abbiamo condiviso il bisogno, ciascuno nella propria soggettività, di partecipare e dare vita a momenti collettivi di confronto e approfondimento per un nuovo modello di sviluppo e società.

E’ stato un evento eccezionale dove la Polizia Locale con a capo il Comandante dott.ssa Silletti Rosa ha garantito la riuscita della manifestazione supportandola nei minimi particolari.

Il quotidiano lavoro degli operatori del Comando, fatto come sempre anche di attività di prossimità rivolte alla cittadinanza, ha puntato a una maggiore sensibilizzazione.

In particolare, in questa occasione, l’attenzione si è rivolta ai più piccoli e ai giovani, grazie anche alla presenza personale di Giordano dell’UGL e del Maggiore di Polizia Silletti, che si sono impegnati nelle scuole.

La partecipazione a piani e progetti mirati sui temi della Sicurezza Stradale e dell’Educazione Civica è stata inoltre un’opportunità per promuovere la pratica sportiva nei parchi e nelle aree verdi.

Policoro, con tante palestre all’aperto, ha brillato, offrendo spazi dove il benessere fisico si unisce alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: uno spettacolo assicurato.

La città ha risposto con entusiasmo alla prima delle tre giornate che accompagnano il viaggio di avvicinamento al grande evento del prossimo 21 Settembre.

Durante la giornata, ragazzi e ragazze sono stati protagonisti di un alto momento di riflessione pronti anche per festeggiare la Giornata dello Sport per lo Sviluppo e la Pace in programma domenica 6 Aprile: in alcune aree verdi della città saranno piantati 4 alberi d’ulivo, simbolo della pace e della riconciliazione tra gli esseri umani.

Ed è proprio sull’asse dei diritti, delle persone al centro, che si declina il percorso associativo dell’Ugl Matera, da anni, sempre al fianco dei valori della Costituzione, attraverso la promozione sportiva e sociale, lo strumento dello sport di base e per tutti, l’attività fisica, fattori importantissimi di educazione, di prevenzione primaria e promozione della salute.

Fattori di welfare comunitario, con il loro portato di valori di civiltà: accoglienza, integrazione, valorizzazione delle diversità, contrasto all’esclusione e all’emarginazione.

Insomma, sport come diritto universale di cittadinanza, sempre più di matrice europea, presidio di democrazia e bisognoso delle giuste tutele pubbliche, a partire da un vero e concreto riconoscimento del suo valore sociale.

A questo riconoscimento, vogliamo però fare un accorato appello alle Istituzioni: occorrerà comunque rafforzare il personale del Corpo di Polizia Locale guidato dal Comandante, d.ssa Rosa Silletti la quale con poche unità in organico riesce a garantire lo svolgimento di manifestazioni di alto rilievo in totale sicurezza senza che la città di Policoro, potesse registrare disagi per tale e altre successive kermesse che ha visto dare gambe solide per prevederne gli idonei sostegni al pari delle altre manifestazioni pubbliche.

Per cui ottima iniziativa degli Istituti che sono scesi in piazza riconoscendo che la promozione sportiva e sociale, lo strumento dello sport di base e per tutti, l’attività fisica, sono fattori importantissimi di educazione, di prevenzione primaria e promozione della salute”.