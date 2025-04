Il Ferrandina vola in serie D: “oggi celebriamo un percorso di passione, sudore e cuore”. Queste le parole del sindaco

“Ferrandina calcio promossa in serie “D” dopo circa 25 anni di assenza dai campionati nazionali, un traguardo che vede il coronamento di non solo atleti fuoriclasse, ma di sacrifici amministrativi, organizzativi, economici e logistici”.

Queste le parole del Sindaco, Carmine Lisanti, che continua:

“Un obbiettivo costruito da anni di attività, grazie ad una macchina organizzativa messa in movimento già da diversi anni:

la riqualificazione dello Stadio,

la ristrutturazione di altri impianti per la pratica e la divulgazione dello sport in senso generale,

il lavoro di informazione, formazione ed educazione all’ingresso di tante attività sportive,

l’impegno e la perseveranza, soprattutto, di amministratori sognatori di quelli che lo sport lo portano nel DNA.

Questi ultimi sono coloro che, senza il minimo dubbio, hanno voluto sviluppare questa “Cultura” all’intera Comunità sin dai primi anni di vita di ogni singolo cittadino interessato, fornendo servizi utili anche a soggetti con età avanzata, senza alcuna differenza, in egual misura.

Oggi è tempo di festeggiamenti, ma non dimentichiamo chi ha portato a questo risultato, anche se umilmente riservato e schivo da qualsivoglia riconoscimento di merito e competenza, di trofei e titoli, per oggi si festeggia e basta, domani a conti fatti, ognuno avrà i suoi meriti e riconoscimenti, come è giusto che sia”.

Il Sindaco, nonché Ultras, prosegue la sua dichiarazione da tifoso sfegatato della squadra del cuore:

“Festeggiamo insieme la serie D, straordinario traguardo sportivo e morale, non è un giorno come gli altri, oggi è un giorno di festa, di gioia, di orgoglio, perché celebriamo un traguardo che va oltre il semplice risultato sportivo, celebriamo un percorso di passione, sudore e cuore!

Anch’io, come molti di voi, ho indossato questa maglia, ho sentito l’emozione di questi colori sulla pelle, e per questo, oggi, la mia gioia è ancora più grande e più profonda.

Lo sport è vita, è libertà, è rispetto, e voi, cari ragazzi, avete incarnato questi valori in ogni passo del vostro cammino, la parola chiave di questo successo è “condivisione”, avete condiviso la fatica, la gioia, la passione, avete creato un gruppo unito, forte e indissolubile, e questo, credetemi, è il segreto di ogni grande vittoria.

Come Presidente onorario, ma soprattutto come vostro concittadino, vi dico grazie per averci regalato questa emozione, grazie per aver portato in alto il nome della nostra comunità, e per questo festeggiamo tutti insieme, gruppo Ultras Armata Aragonese, tifosi e intera comunità, sappiamo che la Serie D è solo l’inizio di una nuova, entusiasmante sfida e l’Amministrazione sarà qui, come sempre, al vostro fianco, a sostenervi!”

Forza ragazzi, forza Ferra!”.

Ecco una foto della vittoria.