Policoro e Scanzano Jonico: al via la messa in sicurezza di questi incroci pericolosi. Ecco gli interventi previsti

Detto, segnalato e fatto.

Ancora un altro risultato è stato raggiunto dalla provincia di Matera, che con determina del 28 luglio c.a., ha approvato e si è impegnata nella spesa per la messa in sicurezza, tramite illuminazione, di alcuni incroci pericolosi, segnatamente lungo le quattro SS.PP. n.9, 61, 67 (Agro di Policoro) e n.73 (Agro di Scanzano).

In particolare, la S.P. n.67 (via Mascagni del comune di Policoro) verrà dotata di due impianti con lampeggiatori di colore giallo a luce intermittente al fine di segnalare anche di giorno la pericolosità dell’incrocio tra via Mascagni e via Bellini.

Il ringraziamento va al lavoro sinergico del Presidente della Provincia Piero Marrese e al Consigliere Provinciale di Forza Italia Gianluca Modarelli, che dell’attenzione al territorio ne ha fatto oramai ragione del suo operato politico.

Asserisce, infatti, il consigliere:

“A discapito delle continue difficoltà di diversa natura puntualmente riscontrate nel corso delle mie funzioni, l’interesse alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio prevalgono su ogni limite.

Spero che il mio stesso animo pervada quello di molti miei colleghi politici, che spesso agiscono accecati da una miopia atavica”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)