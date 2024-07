Policoro: dopo l’aggressione nella quale un uomo ha perso la vita, lutto cittadino e bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto. I dettagli

Il Comune di Policoro informa la cittadinanza:

“𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄𝐑𝐀𝐓𝐎

che è deceduto, in conseguenza di una inconsulta aggressione fisica, il sig. 𝐁𝐄𝐍𝐎𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐒𝐂𝐎𝐕𝐄𝐀𝐍𝐔 e questa terribile notizia ha fatto calare il silenzio sulla nostra Città lasciando tutti attoniti;

𝐄𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐙𝐈𝐀𝐓𝐎 che l’intera Città, colpita da questa prematura scomparsa e drammatica notizia, intende partecipare commossa all’evento luttuoso;

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐎 𝐀𝐓𝐓𝐎 che le esequie saranno celebrate domenica 21 luglio presso la Chiesa del “ Buon Pastore” alle ore 16,30;

𝐑𝐈𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 pertanto, doveroso rappresentare la solidarietà dell’intera comunità, che intende manifestare in modo tangibile e ufficiale il dolore della Città per l’accadimento che l’ha profondamente colpita;

𝐑𝐈𝐋𝐄𝐕𝐀𝐓𝐎

che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento della popolazione, manifesta solennemente e tangibilmente anche alla Comunità dei residenti di cittadinanza rumena, nonché a tutti coloro che hanno conosciuto in vita il sig. Bascoveanu, il proprio dolore e quello dell’intera comunità;

𝐏𝐑𝐎𝐂𝐋𝐀𝐌𝐀

𝐈𝐋 𝐋𝐔𝐓𝐓𝐎 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐎 PER TUTTA LA DURATA DEL RITO FUNEBRE CHE AVRA’ INIZIO ALLE ORE 16.30 DI DOMENICA 21 LUGLIO 2024, IN SEGNO DI PROFONDO CORDOGLIO E PARTECIPAZIONE DELL’INTERA COMUNITÀ PER LA PREMATURA E DRAMMATICA SCOMPARSA DEL SIG. 𝐁𝐄𝐍𝐎𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐒𝐂𝐎𝐕𝐄𝐀𝐍𝐔;

𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐀

– i cittadini e le organizzazioni sociali e produttive ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività rumorose che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare

– i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante l’orario dei funerali che avranno luogo il giorno 21 luglio 2024 alle ore 16,30; durante la notte del 14 luglio 2024 a Policoro Benone Bascoveanu, un 51enne di nazionalità rumena, da anni insediatosi, seppure precariamente, nel nostro territorio comunale;

𝐃𝐈𝐒𝐏𝐎𝐍𝐄

* Che le bandiere della sede Municipale vengano esposte a mezz’asta, in segno di lutto, nel giorno della celebrazione delle esequie;

* Che alle esequie sia presente il Gonfalone municipale listato a lutto (con coccarda di colore nero)”