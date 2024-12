Policoro dà il benvenuto al nuovo Comandante della compagnia della Guardia di Finanza. Auguri di buon lavoro

Nei giorni scorsi, gradita visita presso la Casa Comunale, del nuovo Comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Policoro, il Ten. Massimiliano Montinaro che ha incontrato il primo cittadino Enrico Bianco per uno scambio di auguri e per fargli anche dono del calendario ufficiale GDF del 2025.

Il Tenente Montinaro arriva a Policoro dopo aver guidato le sezioni di Taranto e Montegiordano.

Ha dichiarato il Sindaco:

“Benvenuto e buon lavoro al Tenente Montinaro.

E’ sempre ammirevole il lavoro e l’abnegazione messe in campo dagli agenti della GDF sul nostro territorio.

Il Comando delle Fiamme Gialle di Policoro è punto di riferimento nel territorio per difendere valori fondamentali come la legalità e la giustizia.

Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante uscente, Ludovico Carossia, per l’operato svolto nei suoi anni di attività in città, facendogli gli auguri per il suo nuovo prestigioso incarico presso la sede di Genova”.