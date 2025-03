Policoro: “Comuni costieri motore turistico della Basilicata”. La proposta di legge

“È una proposta di legge fondamentale che restituisce centralità ai Comuni costieri lucani, quella presentata a Policoro questo venerdì per iniziativa dei consiglieri di Fratelli d’Italia Rocco Luigi Leone, Michele Napoli, Maddalena Fazzari e Alessandro Galella dal nome: “Attribuzione ai Comuni costieri di parte delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione nella gestione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative”.

Afferma Piergiorgio Quarto, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata:

“L’intento di questa PDL è di sanare una attuale criticità vincolante della Regione Basilicata legata ad un tema da noi preso a cuore e determinante per il futuro di tutta la nostra area costiera, per il turismo lucano ma anche per il futuro dei nostri imprenditori che lavorano proprio sulle nostre coste.

Fratelli d’Italia, con l’intento di fornire uno strumento legislativo che mira a uniformare la legislazione regionale rispetto a quanto già accade nel resto d’Italia, si prefigge l’obiettivo di fornire ai Comuni costieri risorse adeguate e raggio d’azione adeguato, per essere protagonisti del loro sviluppo, infatti, ciò che si è immaginato e che si intende realizzare è una procedura di affidamento delle concessioni gestita direttamente dai Comuni seppur sempre nel rispetto delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale, secondo i principi di libero scambio, concorrenza e trasparenza.

Prevedere una semplificazione degli iter per il rilascio delle autorizzazioni, velocizzare e snellire la burocrazia legata alle concessioni demaniali ma allo stesso tempo, prevedere la possibilità di incentivare le microimpresi e le imprese giovanili del contesto territoriale locale sono passaggi fondamentali per concretizzare un reale supporto alla crescita e allo sviluppo di tutto il nostro territorio.

Fornendo ai Comuni direttamente delle risorse utili alla gestione di tutti quei servizi essenziali per la crescita e la gestione ottimale delle aree turistiche costiere non solo si va a sburocratizzare degli iter oggi farraginosi, eccessivamente articolati e spesso poco chiari, ma si consente a chi gestisce quelle aree di offrire servizi utili alla promozione delle coste non solo nei mesi estivi di maggiore afflusso turistico ma nel corso di tutto l’anno.

Si è voluto immaginare un nuovo modello di turismo che mira a destagionalizzare i servizi a favore di una maggiore attrattività, pensando a come garantire in modo più efficace e rapido pulizia, sicurezza, accessibilità alle spiagge e alle coste sempre, come richiesto da chi abita tutto l’anno questi luoghi e come è opportuno che sia anche a vantaggio di chi li visita in un periodo piuttosto che in un altro.

Si è pensato ad un fondo regionale messo a disposizioni dei sindaci dei Comuni costieri, per permettere loro di lavorare nelle migliori condizioni, in modo autonomo seppur sempre supportati dalla Regione, nel maggiore rispetto delle specificità proprie di ogni area, delle esigenze diverse e proprie dei territori di loro rispettiva competenza, affinché gli interventi possano essere quanto più mirati e personalizzati, nell’interesse specifico delle comunità lucane interessate, quindi in primis dei nostri cittadini, delle amministrazioni comunali e dei nostri operatori turistici, che meritano di vedere il loro impegno e lavoro valorizzato.

Si sta provando finalmente a mettere in ordine un sistema sancendo dei criteri oggettivi che favoriscano iter partecipati ma anche accessibili quanto trasparenti basati sulla meritocrazia progettuale e d’intenti, questa è la mission che Fratelli d’Italia sta promuovendo con questa proposta di legge e ringrazio per questo tutti i nostri consiglieri per l’impegno espresso e il lavoro fatto per concretizzarlo.

Siamo innanzi ad uno strumento legislativo rivoluzionario che se approvato, darà ai Comuni costieri risorse adeguate per essere da veri protagonisti motore turistico della Basilicata“.