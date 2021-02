Policoro, Bernalda, Metaponto: riconoscimento per i Carabinieri, sempre al servizio dei cittadini! Ecco i dettagli

Dopo Pisticci (MT) e Marconia (MT), anche Policoro (MT) e Bernalda (MT), attraverso la targa dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), hanno voluto onorare l’impegno dell’Arma dei Carabinieri al servizio dei cittadini durante l’emergenza Covid:

“Con ammirata gratitudine, a nome delle popolazioni locali, unanime e riconoscente plauso ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri della Basilicata, sicuri presidi di legalità e punti di riferimento dello Stato che, nel solco delle più altre tradizioni dell’Arma, hanno offerto straordinaria prova di abnegazione e di elette virtù civiche, impegnandosi con generosità nell’attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni lucane, contribuendo ad alleviarne in modo significativo i disagi”.

Alla presenza del Sindaco Domenico Tataranno e del Consigliere Provinciale Saverio Sarubbo, sono state consegnate due targhe ai rappresentanti delle Stazioni di Bernalda (MT) e Metaponto (MT), rispettivamente Maresciallo Cipriani e al Maresciallo Moscogiuri.

Aggiunge l’amministrazione del Comune di Bernalda (MT):

“Un doveroso ringraziamento va alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che, quotidianamente e senza mai risparmiarsi, assicurano la convivenza civile sui nostri territori e tutelano la sicurezza delle nostre comunità”.

La consegna delle Targhe da parte di UPI e Anci Basilicata (rispettivamente l’Unione delle Province e l’Associazione dei Comuni) è avvenuta anche a Policoro (MT).

Il Sindaco, Enrico Mascia, ha conferito al Comandante della Stazione Carabinieri, Sauro Rubecchini, alla presenza del Capitano della Compagnia Carabinieri, Chiara Crupi, accompagnato dal Maresciallo Marcello Bruno, la targa in segno di riconoscimento e ringraziamento per l’attenzione rivolta alla popolazione policorese.

Ha affermato il Primo Cittadino:



“Nonostante il periodo non ci consenta di poter organizzare cerimonie più ampie abbiano voluto omaggiare il Comando Stazione dei Carabinieri di Policoro per l’impegno profuso in difesa del territorio.

La vigilanza del territorio è ‘l’arma’, insieme ai dispositivi di sicurezza, per sconfiggere questa pandemia che, si spera, diventi un lontano ricordo per tutti noi”.

Ecco le foto della consegna per Bernalda (MT) e Policoro (MT):

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)