Ancora un incidente stradale si è consumato questa mattina sulla 106 Jonica (direzione Reggio Calabria).

Per cause ancora da definire e dalle primissime notizie, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Una persona è stata trasportata all’Ospedale di Policoro.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Stradale.a

