Policoro, all’ospedale delicatissimo intervento su un uomo di Matera: “Ora mi sento sereno”. Ecco la lettera di ringraziamento

Nei giorni scorsi, è stato eseguito un delicatissimo intervento nel reparto di Otorinolaringoiatria e Chirurgia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro (MT).

Nel dettaglio, un paziente di Matera è stato sottoposto ad una paratidectomia totale con seguente asportazione di linfonodi cervicali.

Ad eseguire l’intervento l’equipe del Dr. Giacinto Asprella Libonati assistito dai medici anestesisti, Dott.ssa Anna Pellegrino e Dottor Liborio Perciaccante.

Così il paziente ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine verso lo staff medico che lo ha operato:

“Intendo esprimere la mia gratitudine e sincera riconoscenza al Dr. Giacinto Asprella Libonati, professionista eccellente e anche per la sua carica di umanità e la sua scrupolosità, che lo rendono una persona unica, per le sue eccellenti qualità professionali messe in atto nelle effettuare un così complesso intervento con ovvi rischi, concluso nel migliore dei modi.

Grandi capacità quelle del Dr. Asprella, assistito dall’eccellente equipe medica di alto livello, con grandiose capacita professionali oltre che chirurgiche.

Non vi nascondo la preoccupazione che ho avuto per questo intervento, ma grazie alla professionalità e all’approccio umano che ha avuto nei miei confronti il Dr. Asprella, con il suo staff medico, ora mi sento sereno per l’esito positivo dell’intervento.

Vorrei anche segnalare pubblicamente l’ottima organizzazione interna diretta dal Coordinatore Infermieristico Rosario Ragone, persona dotata soprattutto di un’infinità umanità e sensibilità che ha a cuore il suo lavoro e lo esercita con serietà, collocando al primo posto il paziente a dimostrazione che professionalità e umanità possono e devono convivere, soprattutto in ospedale.

Ringrazio gli infermieri che svolgono un prezioso lavoro quotidiano e che si distinguono per la cortesia e la disponibilità verso tutti i pazienti, rendendo la degenza più sopportabile e più umana.

ln questi periodi si sente spesso parlare di malasanità con susseguirsi di polemiche e critiche, ma oggi sono qui a scrivere per far sapere a tutti che esiste anche della positività intorno a noi e questa avviene nel reparto di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale dell’Ospedale di Policoro, un reparto con un elevato livello di competenze professionali che funziona alla perfezione diretto eccellentemente dal Dr. Asprella.

ln molti sono convinti che l’eccellenza sia farsi ricoverare e operare presso altre strutture fuori della nostra Regione, quando, invece, spesso si hanno in casa.

Auguro a Voi tutti, che vi impegnate ogni giorno con dedizione al vostro lavoro (molto impegnativo), certamente con tanta passione, di poter avere tante soddisfazioni e di ricevere tanti ringraziamenti da chi ha avuto e avrà bisogno di voi”.

