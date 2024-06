Policoro: al via le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale. Ecco come presentare domanda

Il Comune di Policoro rende noto che:

“sono aperte le iscrizioni all’ Asilo Nido Comunale “Linus” per l’anno educativo 2024/2025 per i bambini residenti nel Comune di Policoro che alla data del 1° settembre abbiano compiuto i 3 mesi e non abbiano superato il terzo anno di età alla data del 31 dicembre dell’anno educativo per il quale si richiede l’iscrizione.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2024 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici (Biblioteca Comunale “M. Rinaldi”) sito in Piazza Eraclea, 1 o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Policoro.

Al modulo di iscrizione sarà necessario allegare la seguente documentazione:

Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

Attestazione ISEE in corso di validità, in caso di richiesta dei benefici derivanti dalla valutazione dell’attestazione ISEE.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Servizi Scolastici (Biblioteca Comunale “M. Rinaldi”) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 16,00 alle 18,00 o inviate tramite e-mail all’indirizzo biblioteca@policoro.basilicata.it.

Per saperne di più https://www.policoro.basilicata.it/…/avviso-pubblico-per-l…/”.