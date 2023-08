Policoro: al museo nuovo percorso tematico! I dettagli

Stasera 24 Agosto alle ore 20:30 vi aspettiamo numerosi per il nuovo percorso tematico ideato dal direttore del Museo della Siritide dr. Carmelo Colelli a cura dell’ass. cult. I Colori dell’anima e Museo Archeologico Nazionale della Siritide.

Così annuncia il Comune di Policoro che spiega in cosa si tratta questa proposta:

“Durante il percorso tematico scopriremo come donne e uomini erano soliti abbigliarsi, quali elementi costituivano la loro quotidianità e quali oggetti venivano utilizzati per la cura del corpo.

Inoltre, vedremo come una acconciatura femminile o il portare o meno la barba delineasse gli individui all’interno della propria società di appartenenza, e di come oggetti quali rasoi o fibule siano fondamentali dal punto di vista archeologico per determinare una datazione cronologica.

Per info e prenotazioni – si consiglia un messaggio WhatsApp al numero 3923333239.

Oppure scrivere a icoloridellanima2012@gmail.com”.

