Policoro: a tre cittadini che hanno portato lustro alla Città il Premio Buccolo. Ecco quando la cerimonia

Il premio “Nicola Buccolo”, voluto dall’Amministrazione policorese per ricordare la figura del compianto giornalista, organizzato dalla Consulta dello Sport, della Cultura e della Scuola, è giunto alla sua seconda edizione.

Come dettato dal regolamento che guida la Consulta, ogni anno nel mese di dicembre, le associazioni sportive e culturali e le scuole che la compongono, sono chiamate a scegliere tre cittadini o associazioni che si siano distinti nel campo dello sport, della cultura e della scuola.

Quest’anno, in seguito alle segnalazioni dell’assemblea e la determinazione del Consiglio Direttivo, 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐭𝐨, 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟐 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞: Sigismondo Mangialardi per lo sport, Angela Delia per la Cultura e Carmelo Rogolino per la Scuola.

Commenta il Presidente della Consulta, Cristian Miccoli:

“Con il voto unanime del Consiglio Direttivo, abbiamo conferito il premio dedicato al giornalista policorese Nicola Buccolo, a tre concittadini che si sono distinti nei settori di competenza della Consulta per molti anni e continuano ancora oggi a farlo, portando lustro alla nostra Città.

La scelta del professor Carmelo Rogolino, grande conoscitore della storia del nostro territorio, della dottoressa Angela Delia, per molti anni alla guida del Settore Cultura del nostro Comune e dell’imprenditore sportivo e turistico Sigismondo Mangialardi, è totalmente in linea con le intenzioni del premio stesso”.

Durante la serata ci sarà un momento importante in cui verrà premiato Giuseppe Satriano, storico fondatore dei “Giochi in Magna Grecia” e “Giochi della Magna Grecia”, con una menzione speciale visto il suo importante impegno per la comunità policorese proprio nel mondo dello Sport, della Scuola e della Cultura.

Di seguito la locandina con i dettagli.