Pisticci: un’altra persona guarita dal Coronavirus!

Scendono a 1 i casi di Coronavirus a Pisticci.

La Sindaca, Viviana Verri, comunica:

“In questa domenica illuminata da un bellissimo sole sono felice di darvi una buona notizia.

Mi è stata, infatti, comunicata una nuova guarigione da coronavirus che rigurada un nostro concittadino risultato positivo lo scorso 9 aprile che potrà, così, terminare il suo isolamento domiciliare e tornare alla normalità.

Ad oggi, quindi, rimane soltanto un caso di positività al Covid-19 nel nostro territorio.

Queste notizie ci danno la forza e l’ottimismo necessari per ripartire dopo questi mesi difficili, ma tutto dipenderà sempre dalla responsabilità con cui affronteremo questa nuova fase.

Da ieri hanno ripreso la loro attività i mercati settimanali, che si sono svolti con ordine e disciplina grazie alla fattiva collaborazione di operatori, cittadini e addetti ai controlli.

Ci troviamo, però, a vivere ancora un momento delicato in cui il rispetto delle regole (indossare la mascherina quando si accede ad un’attività commerciale, un pubblico ufficio e quando non si può garantire la distanza interpersonale di un metro, evitare di formare assembramenti) sarà fondamentale perché non si verifichino nuovi contagi che potrebbero compromettere la già difficile ripresa economica e sociale.

Non possiamo permettercelo.

La responsabilità nei comportamenti individuali sarà il nostro vaccino, in attesa che la scienza trovi un rimedio definitivo contro questo terribile virus”.

