Pisticci: triste addio al caro Enzo Montano, già segretario politico del P.C.I. di Marconia e primo segretario cittadino del PD. Il ricordo

L’Amministrazione Comunale di Pisticci esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del caro Enzo Montano, che si spegne dopo una lunga malattia, vissuta sempre con coraggio, continuando ad amare la vita in tutte le sue forme.

Racconta l’amministrazione:

“Enzo è stato un uomo in cui la passione per l’arte (e per la parola scritta in modo particolare) e la passione civica hanno convissuto mirabilmente.

Uno speciale tipo d’uomo per cui – al modo degli antichi Greci – il “bello” e il “buono” erano inestricabilmente connessi.

Sin da giovanissimo impegnato in politica, ha fatto della solidarietà e dell’attenzione ai più deboli il suo orizzonte di riferimento.

Già segretario politico del P.C.I. di Marconia, è stato anche il primo segretario cittadino del P.D..

Da segretario del P.D. si ricorda la sua grande attenzione per la formazione politica delle nuove generazioni.

Tra le iniziative di formazione, memorabile il ciclo di incontri dedicato ai padri fondatori della Repubblica (De Gasperi, Di Vittorio, Gramsci, ecc.). È stato Consigliere Comunale durante l’Amministrazione Di Trani.

Grande la sua sensibilità artistica.

Lettore vorace, negli ultimi anni si era dedicato, con mirabili risultati, alla scrittura sia in poesia che in prosa.

Tra l’altro, ha pubblicato una raccolta di racconti (‘𝑅𝑢𝑏𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖’) e due romanzi (‘𝐼 𝑐𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑖’ e ‘𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒’).

Esprimiamo affetto e vicinanza a tutti i suoi cari ed in particolare agli amati Teresa e Andrea.

Buon viaggio caro Enzo, buon viaggio inguaribile ‘𝐶𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑖'”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa triste perdita.