Basilicata presenta alla Fiera del cicloturismo un’affascinante viaggio lungo oltre 700 km attraverso i calanchi, la Murgia materana e queste altre tappe. I dettagli

È lungo 718 chilometri il tracciato ad anello che si snoda in 15 tappe da Maratea al lago Sirino attraversando tutti i cinque parchi lucani.

Un percorso da attraversare in bici con diversi livelli di difficoltà e diverse tipologie di strade.

È quanto contenuto nell’ultimissima guida pubblicata da Apt Basilicata con il supporto della Regione nell’ambito del programma Ambiente Basilicata.

La guida “L’Anello dei parchi lucani in bicicletta” è stata presentata per la prima volta, questa mattina, alla Fiera del cicloturismo di Bologna dall’Apt e dalla curatrice del volume, Palmarosa Fuccella insieme a Silvia Gottardi di “Cicliste per caso”.

Da quando è nata questa fiera, 3 anni fa, la Basilicata è sempre stata presente dando la possibilità agli operatori turistici lucani specializzati nelle due ruote di far conoscere i propri prodotti.

Quest’anno l’Apt ha ospitato tre operatori (Hitinero, Ivytour e Ferula viaggi) ed ha proposto le sue offerte per gli amanti delle due ruote.

Nello stand anche la bici con oculus che ha consentito ai tanti visitatori di vivere un’esperienza immersiva nei parchi lucani pedalando.

Positivo riscontro anche per quel che riguarda la app “Basilicata free to move” con 21 itinerari di cicloturismo che attraversano tutta la Basilicata per un totale di 1729 chilometri.

Nel corso della conferenza pubblica l’Apt ha quindi presentato il nuovo sito “Route Basilicata” dedicato interamente alle attività all’aria aperta e la guida “L’anello dei Parchi lucani in bicicletta”.

L’anello è un viaggio attraverso il Pollino, i calanchi, la Murgia materana, le dolomiti lucane, il Vulture, la Val d’Agri e l’appennino lucano: circa 200 mila ettari di area protetta, un condensato di natura e storia che restituisce appieno il senso autentico di un viaggio.

Il tracciato in 15 tappe parte con un prologo da Maratea e qui fa ritorno dopo aver attraversato le aree protette della Basilicata per 718 chilometri scalando 13190 metri di dislivello.

Informazioni e tracce dell’anello dei parchi sono disponibili sull’App Basilicata free to move, sulla pagina www.routebasilicata.it collegata alle principali piattaforme sulla mobilità come koomot, wikiloc, Relive, Strava, Fatmap.

Ecco le foto della presentazione a Bologna.