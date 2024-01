In Basilicata è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 407 “Basentana”, in corrispondenza del km 82.9 a Pisticci, a causa di un incidente che ha coinvolto due automobili.

Nell’impatto una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i soccorritori del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa triste perdita.